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ФРГ планирует произвести до 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины

ФРГ планирует произвести до 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины Германия планирует произвести до 250 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 1 млн, который страны Евросоюза договорились поставить Украине до конца года.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 21:36
ФРГ планирует произвести до 250 тыс. снарядов калибра 155 мм для Украины

Германия планирует произвести до 250 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 1 млн, который страны Евросоюза договорились поставить Украине до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, в Германии за производство снарядов будет отвечать концерн Rheinmetall. При этом он использует для изготовления боеприпасов отдельные элементы, поступающие из Австралии и ЮАР.

Напомним, что 20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение 2 млрд евро из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами Евросоюза.

Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.

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