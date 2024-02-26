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ФРГ перебрасывает в Латвию пять Eurofighter для защиты воздушного пространства НАТО

ФРГ перебрасывает в Латвию пять Eurofighter для защиты воздушного пространства НАТО Германия перебрасывает в Латвию пять истребителей Eurofighter для защиты воздушного пространства НАТО над Балтикой. Самолеты вылетели из города Нойбург-ан-дер-Донау и должны прибыть на военный аэродром Лиелварде к юго-востоку от Риги.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 21:19
ФРГ перебрасывает в Латвию пять Eurofighter для защиты воздушного пространства НАТО

Германия перебрасывает в Латвию пять истребителей Eurofighter для защиты воздушного пространства НАТО над Балтикой. Самолеты вылетели из города Нойбург-ан-дер-Донау и должны прибыть на военный аэродром Лиелварде к юго-востоку от Риги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.

Они должны защищать воздушное пространство НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с начала марта до конца ноября.

С момента вступления стран Балтии в Североатлантический альянс 20 лет назад страны НАТО регулярно перебрасывают самолеты в регион. Первоначально патрулирование проводилось истребителями Phantom F-4F с литовского аэродрома Шяуляй. С 2014 года по 2023 год военный аэродром Эмари в Эстонии был базой немецких истребителей Eurofighter. В связи с ремонтными работами на авиабазе Эмари в этом году ВВС используют аэродром Лиелварде в Латвии.

"С тех пор, как началось патрулирование воздушного пространства, немецким истребителям пришлось взлетать более 2,5 тыс. раз, чтобы идентифицировать российские самолеты, приближающиеся к воздушному пространству Балтии", - утверждал представитель ВВС Германии.

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