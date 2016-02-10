​Французский парламент поддержал предложение о лишении гражданства лиц, причастных к террору

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Французские депутаты незначительным большинством поддержали предложение, предусматривающее возможность лишения гражданства причастных к террористической деятельности, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Конституционная реформа, вызвавшая немало возражений, была предложена после нападений террористов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

В знак несогласия с реформой в конце января в отставку ушла министр юстиции Кристиан Тобира.

Критики считают, что по новому закону под удар автоматически попадают родившиеся во Франции мусульмане с двойным гражданством, поскольку государства не имеют права лишать гражданства тех, кто является гражданином лишь одной страны.

Если депутаты одобрят весь пакет конституционных реформ, частью которого является предложение, то он будет отправлен на рассмотрение в сенат.