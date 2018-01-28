 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Французский министр вновь стал фигурантом расследования об изнасиловании

    Расследование проводится уже во второй раз на основании жалобы предполагаемой потерпевшей

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Парижа возобновила расследование обвинений в отношении французского министра государственных счетов Жеральда Дарманена.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

    Расследование поручено уголовной полиции и проводится уже во второй раз на основании жалобы предполагаемой потерпевшей. Женщина, данные о личности которой не раскрываются, направила в прокуратуру письмо, в котором обвинила в Дарманена в изнасиловании. Инцидент, по ее утверждению, произошел около десяти лет назад.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi