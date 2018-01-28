Французский министр вновь стал фигурантом расследования об изнасиловании

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Парижа возобновила расследование обвинений в отношении французского министра государственных счетов Жеральда Дарманена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Расследование поручено уголовной полиции и проводится уже во второй раз на основании жалобы предполагаемой потерпевшей. Женщина, данные о личности которой не раскрываются, направила в прокуратуру письмо, в котором обвинила в Дарманена в изнасиловании. Инцидент, по ее утверждению, произошел около десяти лет назад.