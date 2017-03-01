Французские правоохранители задержали трех девушек по подозрению в связях с террористами

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Французские правоохранители задержали трех молодых девушек по подозрению в связях с людьми, причастными к террористическим группировкам.

Как передает Report, об этом сoобшил газета Parisien.

Ранее телеканал BFMTV сообщал о задержании 18-летней девушки в департаменте Уаза, которая подозревалась в подготовке теракта на территории Франции.

По данным газеты, всего правоохранители задержали трех девушек в возрасте от 14 до 18 лет в городе Крей в департаменте Уаза и в городе Мюлуз в департаменте Верхний Рейн. Как сообщает газета со ссылкой на имеющуюся информацию, девушки не планировали совершить теракт.

Как отмечает издание, 18-летняя девушка была помещена под стражу. Ее начали допрашивать утром во вторник, процедуры допроса могут продлиться до 96 часов.