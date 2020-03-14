​Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране

Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"Мы на третьей фазе эпидемии. Мы должны все сделать, чтобы ограничить эту эпидемическую кривую", - сказал он.

Ранее он объявил, что с полуночи и до нового распоряжения во Франции будут закрыты кафе, бары, рестораны, дискотеки и непродовольственные магазины. Тем не менее, запланированный на воскресенье первый тур муниципальных выборов состоится.