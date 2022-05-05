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Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и отправит военную технику

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и отправит военную технику Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и отправит дополнительную военную технику.
Другие страны
5 мая 2022 г. 16:00
Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и отправит военную технику

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и отправит дополнительную военную технику.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Мы приняли решение о выделении 700 млн евро, чтобы помочь украинским беженцам в Финляндии. В дополнение к этому на данный момент готовим дополнительный вклад, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Вклад, который нуждается в одобрении парламента, составит около 70 млн евро. Мы также приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - сказала Марин на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг.

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Версия на английском языке Finland to disburse €70M in assistance to Ukraine

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