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    ​ Фидель Кастро появился на публике впервые за последние восемь месяцев

    89-летний лидер кубинской революции посетил в Гаване образовательный комплекс

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ 89-летний исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро впервые за последние восемь месяцев появился на публике, посетив в Гаване образовательный комплекс, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    После августа 2015-го, когда Фидель Кастро позировал перед камерами вместе с президентами Венесуэлы и Боливии, он длительное время избегал публичных мероприятий.

    На этот раз кубинское телевидение показало Кастро, общающимся с учениками и преподавателями школы на темы образования, здравоохранения и обеспечения продовольствием.

    Фидель Кастро, бессменный лидер Острова Свободы с 1959 года, практически не показывался на публике после перенесенной им в 2006 году операции брюшной полости. Властные полномочия были переданы его младшему брату Раулю Кастро, однако Фидель сохранил за собой пост генсека компартии Кубы. 

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