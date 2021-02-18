ФБР начала расследование возможного сокрытия числа жертв COVID-19

Судебные повестки для дачи показаний уже направлены сотрудникам администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. Как передает Report, об этом сообщила в среду вечером телекомпания ABC.

По ее данным, судебные повестки для дачи показаний уже направлены сотрудникам администрации губернатора, причастным к предоставлению информации о числе умерших в штате от последствий заражения коронавирусом. Особое внимание уделено отчетности об умерших в домах престарелых Нью-Йорка. Администрация штата, напомнила ABC, в свое время отчиталась о чуть более 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях по указанным причинам, но этот показатель, как теперь выясняется, был сознательно занижен на 50%.

Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы, рассказавшей 10 февраля на приватной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими службами.