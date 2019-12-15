​Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Американская компания Facebook планирует запустить на Украине программу противодействия дезинформации в 2020 году. Об этом заявила менеджер представительства компании на Украине по публичной политике Екатерина Крук, передает Report со ссылкой на украинский портал "Детектор-медиа".

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации на Украине. У нас есть система, которая отработана в мире, - это программа под названием Тhird-party fact-cheker", - сказала Крук. Информация, признанная ложной, будет визуально выделяться в ленте. Кроме того, запись, содержащая признаки манипуляций, будет снабжаться контекстной информацией или ссылкой на развенчивающую ее статью.

По словам Крук, Facebook сотрудничает с локальными организациями, доверяя им проверку ложной информации. На данный момент компания имеет 46 таких партнеров по всему миру, однако партнеров на Украине у нее пока нет.