Эяль Замир: Израиль близится к переломному моменту в конфликте с Ираном

Израиль приближается к стратегическому перелому в войне против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

По его словам, ЦАХАЛ уже достиг значительных успехов в выполнении поставленных задач в рамках проводимой совместно с США операции против Ирана.

"Мы приближаемся к стратегическому перелому в совместной кампании против Ирана. На данный момент мы достигли значительных успехов, в том числе в отношении целей, поставленных в начале операции. Мы продолжим действовать решительно и углублять удары по Ирану", - сказал он.

Говоря о наземной операции в Ливане против группировки "Хезболлах", Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит создавать передовую зону обороны, чтобы "предотвратить огонь по населенным пунктам Израиля". Он также заявил, что израильская армия продолжит удары по ракетным установкам в глубине Ливана.