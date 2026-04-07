    Eyal Zamir: İsrail İranla münaqişədə strateji nöqtəyə yaxınlaşır

    07 aprel, 2026
    Eyal Zamir: İsrail İranla münaqişədə strateji nöqtəyə yaxınlaşır

    İsrail İrana qarşı müharibədə strateji nöqtəyə yaxınlaşır.

    "Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail ordusu ABŞ ilə birgə İrana qarşı keçirilən əməliyyat çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasında artıq mühüm uğurlar əldə edib.

    "Biz İrana qarşı birgə kampaniyada strateji dönüşə yaxınlaşırıq. Hazırda biz əhəmiyyətli uğurlar, o cümlədən əməliyyatın əvvəlində müəyyən edilmiş hədəflərlə bağlı uğurlar əldə etmişik. Qətiyyətlə fəaliyyət göstərməyə və İrana zərbələri dərinləşdirməyə davam edəcəyik", - o bildirib.

    Livanda "Hizbullah" qruplaşmasına qarşı quru əməliyyatından danışan Zamir vurğulayıb ki, İsrail ordusu İsrailin yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasının qarşısını almaq üçün qabaqcıl müdafiə zonası yaratmağa davam edəcək. O, həmçinin bildirib ki, İsrail ordusu Livanın dərinliklərindəki raket qurğularına zərbələr endirməyi davam etdirəcək.

    Эяль Замир: Израиль близится к переломному моменту в конфликте с Ираном

    Son xəbərlər

    20:54

    Vəkillər Kollegiyasının sədri yeni təyin olunan hakimlər üçün icbari tədris keçib

    Daxili siyasət
    20:52

    Ərdoğan: Türkiyənin qanadlı və ballistik raket potensialı güclənəcək

    Region
    20:49

    Ceymison Qrir: Tramp Çin ilə sabit iqtisadi münasibətləri qoruyub saxlamağa çalışır

    Xarici siyasət
    20:46

    Azərbaycan Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

    Komanda
    20:43

    Bəhreyn BMT Təhlükəsizlik Şurasını öhdəliklərini yerinə yetirə bilməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    20:42

    EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    Energetika
    20:39
    Video

    FHN: Bakı və Abşeronda yağış nəticəsində yaranan problemlərin həlli istiqamətində işlər aparılır

    Digər
    20:37

    EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməz saxlayıb

    Energetika
    20:36
    Foto

    Ilxom Abduraxmon: Azərbaycan və Tacikistanı ümumi mədəni dəyərlər birləşdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti