Евросоюз опубликовал решение о продлении санкций против граждан России

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Решение ЕС о продлении до 15 сентября индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины, опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Формально продление санкций против 146 человек и 37 юридических лиц было закреплено решением Совета ЕС 10 марта, его одобрили без обсуждения главы МВД и Минюстов стран-членов ЕС.

"Решение вступит в силу в день, следующий за публикацией в Официальном журнале", — свидетельствует публикация.