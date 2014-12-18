​ЕС запретил европейцам отдыхать и инвестировать в Крым

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Европейский cоюз принял список санкций против Крыма.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в частности, они касаются запрета для европейцев на туризм и инвестиции в экономику полуострова.

Ограничительные меры вступят в силу в субботу, 20 декабря.

"С 20 декабря инвестиции в Крым и Севастополь будут незаконными. Европейским и находящимся в ЕС компаниям нельзя будет покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании и предоставлять связанные с этим услуги", — говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.