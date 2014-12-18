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    ​ЕС запретил европейцам отдыхать и инвестировать в Крым

    Ограничительные меры вступят в силу в субботу, 20 декабря

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Европейский cоюз принял список санкций против Крыма.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в частности, они касаются запрета для европейцев на туризм и инвестиции в экономику полуострова.

    Ограничительные меры вступят в силу в субботу, 20 декабря.

    "С 20 декабря инвестиции в Крым и Севастополь будут незаконными. Европейским и находящимся в ЕС компаниям нельзя будет покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании и предоставлять связанные с этим услуги", — говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

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