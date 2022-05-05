О нас
Аудио новости

Европарламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз

Европарламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз Европейский парламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз.
Другие страны
5 мая 2022 г. 20:08
Европарламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз

Европейский парламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter.

"В резолюции, принятой сегодня, парламент приветствует заявку Молдовы на членство в ЕС, заявляя, что страна находится на правильном пути в принятии ключевых реформ", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Молдова непропорционально сильно пострадала от российской войны в соседней Украине. В основном это связано с прибытием более 450 тысяч украинских беженцев с начала вторжения.

Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз оказать больше стратегической поддержки Молдове после подачи ею заявки на членство в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European Parliament welcomes Moldova’s EU membership application 
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Moldovanın Aİ-yə üzvlük ərizəsini təsdiqləyib

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
2 мая 2022 г. 12:32
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены
Зеленский: Херсон, Мелитополь, Бердянск будут освобождены
1 мая 2022 г. 02:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi