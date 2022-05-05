Европарламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз

Европейский парламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз.

Европейский парламент принял заявку Молдовы на вступление в Евросоюз.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter.

"В резолюции, принятой сегодня, парламент приветствует заявку Молдовы на членство в ЕС, заявляя, что страна находится на правильном пути в принятии ключевых реформ", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Молдова непропорционально сильно пострадала от российской войны в соседней Украине. В основном это связано с прибытием более 450 тысяч украинских беженцев с начала вторжения.

Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз оказать больше стратегической поддержки Молдове после подачи ею заявки на членство в ЕС.