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 Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям

 Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками.
Другие страны
21 января 2022 г. 07:56
 Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в резолюции призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.

Документ поддержали 589 депутатов из 671 голосовавшего, против выступили 35 парламентариев, воздержались - 47.

Напомним, что резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.

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Версия на английском языке European Parliament adopts resolution calling for sanctions against Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Avroparlament Qazaxıstanı sanksiyalarla hədələyib

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