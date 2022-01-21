Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками.

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , в резолюции призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.

Документ поддержали 589 депутатов из 671 голосовавшего, против выступили 35 парламентариев, воздержались - 47.

Напомним, что резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.