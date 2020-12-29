Еврокомиссия закупит дополнительные 100 млн доз вакцин Pfizer

Поставки первых 200 млн доз должны быть завершены до осени 2021 года

Еврокомиссия (ЕК) объявила о намерении приобрести дополнительные 100 млн доз вакцин консорциума Pfizer и BioNTech, доведя общее число доз, приобретенных ЕС, до 300 млн единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Поставки первых 200 млн доз должны быть завершены до осени 2021 года. По дополнительным 100 млн доз никаких данных о сроках пока нет.

Всего ЕК заключила шесть контрактов на поставки вакцин различных западных фармацевтических компаний. Если все они смогут завершить создание вакцин и сертифицировать их в ЕС, сообщество может в общей сложности рассчитывать на получение до 2 млрд доз в ближайшие два-три года.