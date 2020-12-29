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Еврокомиссия закупит дополнительные 100 млн доз вакцин Pfizer

Еврокомиссия закупит дополнительные 100 млн доз вакцин Pfizer Поставки первых 200 млн доз должны быть завершены до осени 2021 года
Другие страны
29 декабря 2020 г. 20:45
Еврокомиссия закупит дополнительные 100 млн доз вакцин Pfizer

Еврокомиссия (ЕК) объявила о намерении приобрести дополнительные 100 млн доз вакцин консорциума Pfizer и BioNTech, доведя общее число доз, приобретенных ЕС, до 300 млн единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Поставки первых 200 млн доз должны быть завершены до осени 2021 года. По дополнительным 100 млн доз никаких данных о сроках пока нет.

Всего ЕК заключила шесть контрактов на поставки вакцин различных западных фармацевтических компаний. Если все они смогут завершить создание вакцин и сертифицировать их в ЕС, сообщество может в общей сложности рассчитывать на получение до 2 млрд доз в ближайшие два-три года.

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