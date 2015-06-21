Еврокомиссия призвала страны ЕС проявить солидарность в решении кризиса беженцев

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Во всем мире число перемещенных лиц достигло почти 60 миллионов и продолжает расти, говорится в заявлении Европейской комиссии по случаю Всемирного дня беженцев 20 июня, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Еврокомиссия в этот день призывает лидеров стран Европы выполнить свои обязательства солидарности и общей ответственности в решении кризиса беженцев.

Еврокомиссия напоминает о мерах по управлению нелегальной миграцией, которые она разработала в мае в связи с кризисной ситуацией на Средиземном море. Они включают спасение жизни беженцев, которые отправились в другие страны и терпят бедствие в море, смягчение глубинных причин миграции, борьбу против продажи людей в рабство, совершенствование системы предоставления убежища в ЕС, охрану границ. Этой проблеме будет посвящен саммит, который пройдет 25-26 июня в Брюсселе.

"Пока существует нестабильность, люди будут продолжать бежать (из своих стран) и искать убежище, - подчеркивается в заявлении. - У этой проблемы нет простого решения, но ясно, что решить ее не может ни одна страна в одиночку. Поэтому мы ведем повседневную работу с международными партнерами, пытаясь укрепить стабильность и сохранить мир".