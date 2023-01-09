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Эстония вводит дополнительные запреты на российские товары

Эстония вводит дополнительные запреты на российские товары В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные запреты на ввоз российских товаров.
Другие страны
9 января 2023 г. 12:04
Эстония вводит дополнительные запреты на российские товары

В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные запреты на ввоз российских товаров.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в Налогово-таможенном департаменте страны.

"9 января завершается переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и с понедельника их ввоз в Европейский союз будет запрещен. Также закончится переходный период для санкционных товаров, по которым контракты на поставку были заключены до 7 октября", - сообщили в департаменте.

Глава управления запретов и ограничений в сфере соцзащиты таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус сообщила о том, что по состоянию на понедельник запрещено ввозить из РФ несколько (видов) потребительских товаров, в том числе косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и т.д., как физическим, так и юридическим лицам.

Запрещенные предметы должны быть возвращены с границы, оставлены или конфискованы.

В число запрещенных товаров включены также сигареты; изделия из чугуна и стали; косметика и средства по уходу за волосами; строительные материалы; женская одежда; обувь и т.д.

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Версия на английском языке Estonia introducing additional ban on Russian goods

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