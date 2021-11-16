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Эстония собралась защитить границу 130 км забором из колючей проволоки

Эстония собралась защитить границу 130 км забором из колючей проволоки Эстония протянет вдоль границы с Белоруссией 130-километровую заградительную проволоку для подготовки к возможной "гибридной атаке".
Другие страны
16 ноября 2021 г. 00:12
Эстония собралась защитить границу 130 км забором из колючей проволоки

Эстония протянет вдоль границы с Белоруссией 130-километровую заградительную проволоку для подготовки к возможной "гибридной атаке".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр обороны Калле Лаанет.

"Силы обороны готовы в случае необходимости внести свой вклад в установку заграждения из колючей проволоки", - передала его слова пресс-служба ведомства.

Лаанет также сообщил, что Силы обороны находятся в постоянном контакте с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya sərhədini 130 kilometrlik tikanlı məftillə qorumağa hazırlaşır

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