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Эстония перенаправит поток украинских беженцев в Финляндию

Эстония перенаправит поток украинских беженцев в Финляндию Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев и рассчитывает перенаправить их в Финляндию.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 20:08
Эстония перенаправит поток украинских беженцев в Финляндию

Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев и рассчитывает перенаправить их в Финляндию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

"Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше беженцев", - сказала Каллас.

Она также отметила, что Эстония помогает восстанавливать Украину от последствий боевых действий, чтобы люди могли продолжать жить у себя на родине. Однако, по словам Каллас, последние события в Украине приведут к новой волне беженцев.

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Версия на английском языке Estonia to redirect Ukrainian refugees to Finland
Версия на азербайджанском языке Estoniya ukraynalı qaçqınları Finlandiyaya yönləndirəcək

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