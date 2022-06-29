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ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению иск Украины против России.
Другие страны
29 июня 2022 г. 20:53
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России

Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению иск Украины против России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, 23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что возглавляемое им ведомство подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По его словам, документ касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в следующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения убытки составили по меньшей мере 80 млрд долларов.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Ukraynanın Rusiyaya qarşı iddiasını qəbul edib

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