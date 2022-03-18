ЕС выделит Украине еще 300 млн евро макрофинансовой помощи

ЕС выделит Украине еще 300 миллионов евро макрофинансовой помощи.

ЕС выделит Украине еще 300 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

По его словам, сегодня у него был насыщенный переговорный день. Основной тематикой переговоров с партнерами были конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики, отметил Зеленский.

"Для наших людей, для украинцев, которые реально защищают Европу. Здесь и сейчас. На нашей земле", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.