ЕС призвал Израиль и ПНА не мешать возвращению к переговорам

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Решение Израиля заморозить передачу Палестине налоговых сборов может ухудшить и без того напряженную ситуацию в регионе, отдалив возможность урегулирования кризиса переговорным путем, заявил во вторник официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Израиль решил заморозить передачу Палестине собранных от ее имени в декабре в виде налогов почти 500 млн. шекелей (около 127 млн. долларов), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Это было сделано в ответ на решение палестинского руководства присоединиться к Международному уголовному суду (МУС).

"Обе стороны должны воздержаться от действий, которые воздвигают преграды на пути быстрейшего возвращения к переговорному процессу", — говорится в сообщении.

Представитель ЕС также отметила, что замораживание трансферов идет вразрез с договоренностями Парижского протокола, который установил рамки экономических отношений между Израилем и ПНА.

В связи со сложившейся ситуацией ЕС заявляет, что более чем когда-либо будет поддерживать попытки по достижению прочного мира, основанного на концепции двух государств, в том числе и через структуры "квартета" международных посредников по арабо-израильскому конфликту (РФ, США, ЕС, ООН).