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    ЕС призвал иракцев противостоять попыткам ИГ расколоть страну

    Взрывы в Багдаде направлены на подогревание межконфессиональной розни, считают в ЕС

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Евросоюз призвал граждан Ирака противостоять попыткам боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) создать атмосферу ненависти и раскола в стране в связи со взрывом на рынке в Багдаде, говорится в коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Устроенный ИГ сегодня утром взрыв грузовика на рынке на северо-востоке Багдада, который привел к множеству жертв и пострадавших — еще одно преступление, направленное на подогревание межконфессиональной розни", — заявил представитель главы европейской дипломатии.

    ЕС выразил соболезнования семьям и друзьям жертв всех недавних нападений ИГ.

    "В связи с частыми нападениями на мирных жителей мы призываем всех иракцев противостоять попыткам посеять ненависть и раскол в стране. Мы выражаем полную готовность помочь иракскому правительству сохранить единство, суверенитет и территориальную целостность страны и политически и финансово поддержать его усилия по проведению реформ, по стабилизации и национальному примирению", — говорится в коммюнике.

    Ранее западные СМИ со ссылкой на полицию и медиков сообщили, что жертвами взрыва заминированного грузовика в пригороде Багдада стали по меньшей мере 60 человек, 200 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

    В Ираке сохраняется нестабильная обстановка, спровоцированная главным образом крупномасштабным наступлением боевиков из радикальной группировки "Исламское государство", имеющей связи с "Аль-Каидой".

    ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.

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