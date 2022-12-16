ЕС предоставит санкционные послабления некоторым российским предпринимателям

Европейский союз (ЕС) предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей, связанных со сферой удобрений.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.
По их данным, мера затронет Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича. Отдельные страны ЕС смогут размораживать их средства, "если они необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку". Для такого шага потребуется предварительная консультация с Еврокомиссией.