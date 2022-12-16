ЕС предоставит санкционные послабления некоторым российским предпринимателям

Европейский союз (ЕС) предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей, связанных со сферой удобрений.

Европейский союз (ЕС) предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей, связанных со сферой удобрений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

По их данным, мера затронет Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича. Отдельные страны ЕС смогут размораживать их средства, "если они необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку". Для такого шага потребуется предварительная консультация с Еврокомиссией.