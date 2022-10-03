О нас

ЕС обсудит на саммите усиление санкций против РФ и военную помощь Украине

ЕС обсудит на саммите усиление санкций против РФ и военную помощь Украине Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества посл
Другие страны
3 октября 2022 г. 01:17
ЕС обсудит на саммите усиление санкций против РФ и военную помощь Украине

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества после диверсии на "Северных потоках".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам стран ЕС в преддверии встречи.

По его словам, вооруженный конфликт "в Украине продолжает бушевать", в связи с чем страны ЕС должны быть "едиными и твердыми в своем ответе". "Наша солидарность с Украиной и ее народом остается непоколебимой. Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны. На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы также рассмотрим, как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру", - написал он.

Кроме того, большое внимание будет уделено энергетическому кризису, отметил Мишель. "Наша главная цель - обеспечить надежность поставок и доступные энергоресурсы для наших домохозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов. Мы оценим решения, уже принятые в этом отношении, и дадим рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированного европейского ответа", - пояснил глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что экономическая ситуация в ЕС в целом также будет в центре внимания. "Борьба с высокими ценами для домохозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше всего страдают от больших счетов за электроэнергию, являются нашей главной задачей. Больше, чем когда-либо, ключом к успеху будет наша способность сохранять единство и координировать нашу политическую реакцию в духе солидарности и в защиту наших общих интересов", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi