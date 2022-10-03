ЕС обсудит на саммите усиление санкций против РФ и военную помощь Украине

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества посл

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против России, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества после диверсии на "Северных потоках".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам стран ЕС в преддверии встречи.

По его словам, вооруженный конфликт "в Украине продолжает бушевать", в связи с чем страны ЕС должны быть "едиными и твердыми в своем ответе". "Наша солидарность с Украиной и ее народом остается непоколебимой. Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны. На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы также рассмотрим, как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру", - написал он.

Кроме того, большое внимание будет уделено энергетическому кризису, отметил Мишель. "Наша главная цель - обеспечить надежность поставок и доступные энергоресурсы для наших домохозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов. Мы оценим решения, уже принятые в этом отношении, и дадим рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированного европейского ответа", - пояснил глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что экономическая ситуация в ЕС в целом также будет в центре внимания. "Борьба с высокими ценами для домохозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше всего страдают от больших счетов за электроэнергию, являются нашей главной задачей. Больше, чем когда-либо, ключом к успеху будет наша способность сохранять единство и координировать нашу политическую реакцию в духе солидарности и в защиту наших общих интересов", - добавил он.