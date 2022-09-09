В США раскрыли детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть

Предельная цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом любой надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Министерства финансов США.
Цена должна быть установлена выше предельных издержек добычи российской нефти и учитывать исторические цены, заявила помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
План ограничения цен G7, согласованный на прошлой неделе, призывает страны-участницы отказать в страховании, финансировании, брокерских и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленного предела цен на нефть и два вида нефтепродуктов.
Она сказала, что страны G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США - будут работать вместе в ближайшие недели, чтобы определить предельную цену и другие ключевые детали реализации.
"Есть несколько ключевых данных, которые мы рассматриваем, и то, как в конечном итоге должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти", - сказал Розенберг.