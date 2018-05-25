ЕС исключил Багамские острова и Сент-Китс и Невис из черного списка офшоров

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз исключил два островных государства - Багамские острова и Сент-Китс и Невис из черного списка офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что решение об этом принято сегодня на заседании Совета ЕС по экономике и финансам.

"Две юрисдикции - Багамские острова и Сент-Китс и Невис - исключены из списка тех, кто не сотрудничает должным образом в налоговой сфере с ЕС", - отметил он. В то же время зампред Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС продолжит мониторить действия этих территорий в сфере обмена информацией по уклонению от уплаты налогов и в случае нарушений их обязательств сможет вернуть их в черный список.

Таким образом, в этом черном списке ЕС остались семь государств и территорий: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.