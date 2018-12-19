ЕС и Италия достигли соглашения по бюджету

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Европейский союз и Италия достигли соглашения по бюджету страны на 2019 год, что означает, что Еврокомиссия (ЕК) не будет запускать санкционную процедуру в отношении Рима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Достигнутое решение не самое идеальное, но оно позволяет избежать начала процедуры по дефициту бюджета", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен оштрафовать Италию в рамках санкции за отказ ввести поправки в бюджет.