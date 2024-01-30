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ЕС хочет укрепить сотрудничество с Кыргызстаном

ЕС хочет укрепить сотрудничество с Кыргызстаном Европейский Союз хочет и дальше укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в сфере торговли, транспорта, зеленой и цифровой трансформации.
Другие страны
30 января 2024 г. 01:46
ЕС хочет укрепить сотрудничество с Кыргызстаном

Европейский Союз хочет и дальше укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в сфере торговли, транспорта, зеленой и цифровой трансформации.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Джозеп Боррель, после встречи с заместителем председателя Кабинета министров КР Бакитом Торобаевым на Форуме транспортных инвестиций ЕС-Центральная Азия.

"Приятно встретиться с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Торобаевым на IFTC24. Мы с нетерпением ждем скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в сфере торговли, транспорта, зеленой и цифровой трансформации", - заявил дипломат.

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