ЕС хочет укрепить сотрудничество с Кыргызстаном

Европейский Союз хочет и дальше укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в сфере торговли, транспорта, зеленой и цифровой трансформации.
Как сообщает Report, об этом написал в
"Приятно встретиться с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Торобаевым на IFTC24. Мы с нетерпением ждем скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в сфере торговли, транспорта, зеленой и цифровой трансформации", - заявил дипломат.