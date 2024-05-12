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Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы.
Другие страны
12 мая 2024 г. 04:41
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы.

Как передает Report, об этом сообщается на правительственном портале.

В Федеральной канцелярии он возглавлял несколько отделов и президентскую службу.

"Он любил искать отдых в горах. В пятницу он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и умер. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей", — говорится в заявлении правительства.

Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили глубочайшие соболезнования семье и близким Симонацци.

Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета в ноябре 2008 года. С 1 января 2009 года он присутствовал на заседаниях правительства, вел протоколы и занимался связями.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrənin vitse-kansleri qəflətən vəfat edib

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