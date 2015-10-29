Эрдоган: Разногласия между Турцией и РФ по Сирии неправильно воспринимать как конфликт

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "У Турции и России есть разногласия по сирийскому кризису, но они не означают, что между странами есть конфликт".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "Канал 24".