Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    ЕMSA призвало суда не приближаться к территориальным водам Йемена

    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 13:48
    ЕMSA призвало суда не приближаться к территориальным водам Йемена

    Европейское агентство по морской безопасности (ЕMSA) призвало суда не приближаться к территориальным водам Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство Fars.

    "Причиной этого является вступление Йемена (йеменские хуситы - ред.) в войну против США и Израиля", - говорится в сообщении.

    Отметим, что после блокировки Ираном Ормузского пролива для США, Израиля и их союзников некоторые суда начали двигаться по маршруту через Аравийское море, Аденский залив и Красное море. Однако нанесение ракетного удара йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы) 28 марта по целям в Израиле создало угрозу и для этого направления движения судов.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Европейское агентство по морской безопасности (ЕMSA) Кризис в Ормузском проливе
    ADTA gəmiləri Yəmənin ərazi sularından uzaq durmağa çağırıb

