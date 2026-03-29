Европейское агентство по морской безопасности (ЕMSA) призвало суда не приближаться к территориальным водам Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство Fars.

"Причиной этого является вступление Йемена (йеменские хуситы - ред.) в войну против США и Израиля", - говорится в сообщении.

Отметим, что после блокировки Ираном Ормузского пролива для США, Израиля и их союзников некоторые суда начали двигаться по маршруту через Аравийское море, Аденский залив и Красное море. Однако нанесение ракетного удара йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы) 28 марта по целям в Израиле создало угрозу и для этого направления движения судов.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.