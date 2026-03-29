    • 29 mart, 2026
    • 13:06
    ADTA gəmiləri Yəmənin ərazi sularından uzaq durmağa çağırıb

    Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyi (ADTA) gəmiləri Yəmənin ərazi sularından (Qırmızı dəniz, Ədən körfəzi ilə əhatə olunmuş strateji Babül-Məndəb boğazından - red.) uzaq durmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    "Buna səbəb husilərin ABŞ və İsrailə qarşı savaşa qoşulmasıdır", - məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, İranın ABŞ ilə İsrail və onların müttəfiqləri üçün Hörmüz boğazını bloklamasından sonra bəzi gəmilər Ərəb dənizi, Ədən körfəzi və Qırmızı dəniz marşrutu ilə hərəkət etməyə başlayıb. Yəmənin "Ənsar Allah" (husilər) hərəkatının martın 28-də İsraildəki hədəflərə raket zərbəsi endirməsi isə gəmilərin bu hərəkət istiqaməti üçün də təhdid yaradıb.

    Məlumat üçün bildirək ki, Avropa İttifaqının (Aİ) dəniz missiyaları, əsasən, Qırmızı dənizdə gəmiçilik təhlükəsizliyini təmin etmək (məsələn, "Aspides" əməliyyatı) və ya strateji boğazlarda (Hörmüz) hərbi iştirakı gücləndirmək məqsədilə yaradılan müvəqqəti və ya tematik hərbi-təhlükəsizlik təşəbbüsləridir. Bu missiyalar ticarət yollarını qorumaq və dəniz təhlükəsizliyinə dəstək vermək üçün İtaliya kimi üzv dövlətlərin operativ komandanlığı ilə fəaliyyət göstərir.

    Qırmızı Dəniz Missiyası (Aspides) 2024-cü ilin fevralından etibarən husi hücumlarına qarşı gəmilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün fəaliyyət göstərən Aİ hərbi missiyasıdır. Hörmüz Boğazı Təşəbbüsü isə İran-ABŞ gərginliyi səbəbindən Hörmüz boğazında təhlükəsizliyi təmin etmək üçün yaradılıb.

    ЕMSA призвало суда не приближаться к территориальным водам Йемена

    Son xəbərlər

    13:58

    Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənib

    Ekologiya
    13:54

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    13:52

    Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb

    Futbol
    13:35
    Foto

    Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblar

    Fərdi
    13:31

    Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıb

    Region
    13:28
    Foto
    Video

    Binəqədidə yanğın baş verən əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunublar - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:16

    Qalibaf: ABŞ gizli şəkildə İrana quru hücumu planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski: Rusiya yavaşlamır və müharibəni davam etdirməyi hədəfləyir

    Digər ölkələr
    13:06

    ADTA gəmiləri Yəmənin ərazi sularından uzaq durmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti