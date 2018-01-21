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    Эксперты спасли тысячу черепах, погибавших от холода у берегов Флориды

    Необычайно холодная погода привела к тому, что морские рептилии едва могут плавать и дышать

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Эксперты из Геологической службы США и добровольцы спасают черепах, которые погибали от холода к побережья американского штата Флорида.

    Как передает Report,об этом сообщает Daily Mail.

    Необычайно холодная погода привела к тому, что морские рептилии едва могут плавать и дышать.

    Спасатели бережно собирают черепах, которые оказались в беде. Отмечается, что в этом месяце было спасено более тысячи морских обитателей, хотя в среднем за год спасают около 30-40 черепах.

    Отмечается, что рептилий обычно отправляют для "реабилитации" в Персидский залив.

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