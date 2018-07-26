Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998–2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Специальной следственной службе республики Армении.

"При сопоставлении доказательств, полученных в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, 26 июля бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по статье "свержение конституционного строя". В тот же день в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.