Экс-помощника Трампа заподозрили в попытке "продать" пост в Белом доме

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Спецпрокурор США Роберт Мюллер заподозрил экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в попытке организовать за плату назначение банкира из Чикаго (штат Иллинойс) на должность в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал NBC.

По сведениям его источников, Манафорт получил в 2016 и 2017 годах три кредита на общую сумму $16 млн от базирующегося в Чикаго банка. Президентом этого финансового института является предприниматель Стивен Колк.

В августе 2016 года он входил в число лиц, которые могли стать кандидатами на должность одного из советников Трампа по вопросам экономики в случае победы республиканца на выборах. Манафорт вскоре был уволен из штаба Трампа, а Колк в конечном счете не был назначен на указанный пост.