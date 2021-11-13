О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экс-помощник Трампа предстанет перед судом 15 ноября

Экс-помощник Трампа предстанет перед судом 15 ноября Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предстанет перед судом по делу о преступном неуважении к Конгрессу.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 10:17
Экс-помощник Трампа предстанет перед судом 15 ноября

Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предстанет перед судом по делу о преступном неуважении к Конгрессу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое обвинение предъявило ему большое жюри присяжных из-за отказа явиться на слушания в специальном комитете нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила в пятницу, что Бэннон добровольно предстанет перед судом 15 ноября. Его дело передано судье столичного округа Колумбия Карлу Николсу, который был назначен на эту должность Трампом в 2019 году.

Ранее в пятницу Министерство юстиции США сообщило о том, что бывшему помощнику президента предъявлены обвинения за неявку на слушания в Конгресс и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы. По каждому из двух пунктов обвинения Бэннону может грозить от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от 100 до 1 тыс. долларов США.

В октябре контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию о привлечении Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу после того, как он отказался явиться на слушания.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi