Экс-помощник Трампа предстанет перед судом 15 ноября

Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предстанет перед судом по делу о преступном неуважении к Конгрессу.

Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предстанет перед судом по делу о преступном неуважении к Конгрессу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое обвинение предъявило ему большое жюри присяжных из-за отказа явиться на слушания в специальном комитете нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила в пятницу, что Бэннон добровольно предстанет перед судом 15 ноября. Его дело передано судье столичного округа Колумбия Карлу Николсу, который был назначен на эту должность Трампом в 2019 году.

Ранее в пятницу Министерство юстиции США сообщило о том, что бывшему помощнику президента предъявлены обвинения за неявку на слушания в Конгресс и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы. По каждому из двух пунктов обвинения Бэннону может грозить от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от 100 до 1 тыс. долларов США.

В октябре контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию о привлечении Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу после того, как он отказался явиться на слушания.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов.