Экс-министра Румынии приговорили к шести годам тюрьмы

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Бывший министр регионального развития и туризма Румынии Елена Удря приговорена к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий и взяточничество. Как сообщает Report, вердикт об этом вынесла Высшая кассационная палата Румынии.

Согласно материалам следствия, в 2011 году Елена Удря, превысив свои служебные полномочия, поручила сотрудникам министерства регионального развития и туризма изыскать в бюджете министерства финансовые средства для организации в Румынии боксерского поединка с участием румынского боксера Лучиана Буте и француза Жан-Поля Менди.

Экс-министр обвиняется также в том, что получала от коммерческих структур, причастных к организации боксерского поединка, финансовые средства в обмен на преференциальное предоставление фирмам контрактов на обслуживание туристических объектов на территории Румынии и строительство туристической инфраструктуры. По этому же делу проходили еще несколько человек, включая бывшего председателя Федерации бокса Румынии Рудела Обрежа, приговоренного к пяти годам тюремного заключения.

Елена Удря была министром регионального развития и туризма с 2008 по 2012 годы в правительстве под руководством Эмиля Бока.