Экс-канцлер Австрии заявил, что Курц должен уйти в отставку

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Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн считает, что действующий австрийский канцлер Себастьян Курц должен покинуть свой пост вслед за Хайнцем-Кристианом Штрахе, который объявил о своей отставке после появления в СМИ скандальной видеозаписи со своим участием.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Он [Курц] должен последовать моему примеру и расчистить путь для нового начала", - приводит слова Керна издание APA. По его словам, Курцу придется рассмотреть возможность отставки, если он серьезно относится к своей ответственности.

Керн занимал пост австрийского канцлера с мая 2016 года по декабрь 2017 года. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) под его руководством ушла в оппозицию после парламентских выборов в 2017 году, затем пост ее председателя покинул сам Керн.