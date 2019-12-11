ЕК представила "Зеленую стратегию", требующую инвестиции в размере 260 млрд евро

Еврокомиссия нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила свою приоритетную задачу - "Зеленую стратегию" по климату и энергетике, требующую инвестиций в размере 260 млрд евро до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЕК.

"Достижение текущих климатических и энергетических целей 2030 года, по нашим оценкам, потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере 260 млрд евро, что составляет около 1,5% ВВП в 2018 году", - говорится в коммюнике.

В тексте также сообщается, что ЕК в ближайшие 100 дней представит первый "европейский закон о климате". "Чтобы воплотить в законодательство политические амбиции стать первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, ЕК представит в течение 100 дней первый "европейский закон о климате", - отмечается в документе.

Для достижения климатических и экологических целей Еврокомиссия также представит стратегию сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, новую промышленную стратегию и план действий по циркулярной экономике. Немедленно начнется работа по повышению целевых показателей выбросов в Европе на период до 2030 года, что позволит наметить реалистичный путь к достижению цели 2050 года".

Еврокомиссия намерена в начале 2020 года представить план устойчивого инвестирования в этот проект. "По крайней мере 25% долгосрочного бюджета ЕС должно быть выделено на климатические действия, и Европейский инвестиционный банк, Европейский климатический банк окажут дополнительную поддержку", - пояснили в ЕК.