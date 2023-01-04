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Египетский фунт обвалился на 4% к доллару, установив новый антирекорд

Египетский фунт обвалился на 4% к доллару, установив новый антирекорд Египетский фунт рухнул до исторического минимума, обесценившись на 4% по отношению к доллару.
Другие страны
4 января 2023 г. 19:14
Египетский фунт обвалился на 4% к доллару, установив новый антирекорд

Египетский фунт рухнул до исторического минимума, обесценившись на 4% по отношению к доллару.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg, на офшорном рынке сегодня днем за один доллар давали 25,8 египетских фунта.

Официальный курс центробанка был установлен на отметке в 24,7 фунта за доллар. Два государственных банка Египта - National Bank of Egypt и Banque Misr - установили курс продажи доллара на отметке в 25,65 фунта. На черном рынке доллар торгуется в пределах 28-31 фунтов.

Падение национальной валюты началось в марте 2022 года после того, как центробанк принял решение о переходе к более гибкому валютному режиму. В конце октября египетский фунт упал на 15% по отношении к доллару и достиг исторического минимума. С марта египетский фунт по отношению к доллару подешевел почти на 60% - с 15,6 фунта за доллар.

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