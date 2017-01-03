Эфиопия и Казахстан вошли в состав Совета Безопасности ООН

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ С 1 января этого года Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция заняли кресла непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, срок их полномочий — два года.

Интересно, что Швеция сразу же заступила на пост председателя Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

В прошлом году непостоянными членами Совета на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония. Новые члены - Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция - заменят в Совете Анголу, Малайзию, Новую Зеландию, Венесуэлу и Испанию, срок полномочий которых закончился 31 декабря 2016 года.