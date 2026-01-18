Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Economist указал на слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 04:39
    Economist указал на слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии

    Европейцы могут использовать несколько рычагов давления, чтобы дать отпор Соединенным Штатам в случае захвата Гренландии.

    Как передает Report, об этом пишет британская газета The Economist.

    ЕС, указывает издание, может ввести санкции и тарифы, аннулировать торговое соглашение августа 2025 года и ударить по техгигантам США.

    Отмечается, что среди рычагов давления - военные базы в Европе. Так, без Рамштайна в Германии и других объектов "проецирование силы" в Африку и на Ближний Восток станет невозможным. В качестве примера The Economist приводит захват танкера Венесуэлы 7 января, который зависел от британских баз.

    Еще одно слабое место Штатов - арктическая логистика. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, говорится в материале.

    При этом более агрессивный экономический подход ЕС должен реализоваться одновременно с экстренным ростом расходов на оборону, отмечает издание и подчеркивает, что новая торговая война окажет "огромное давление на бюджеты".

    Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%.

    "Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    Позднее лидеры ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, высказались о недопустимости новых тарифов.

    Европа США Гренландия

    Последние новости

    04:39

    Economist указал на слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии

    Другие страны
    04:23

    Армия США не получила обещанное гиперзвуковое оружие в срок

    Другие страны
    03:55
    Фото

    Число погибших при сходе лавин в Австрии достигло восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:17

    Bloomberg: США запросили $1 млрд за место в Совете мира

    Другие страны
    02:44

    Более 50 человек пострадали в Берлине в стычках перед матчем второй Бундеслиги

    Футбол
    02:08

    Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

    Другие страны
    01:36

    Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации

    Бизнес
    01:22

    Reuters: Послы стран ЕС 18 января проведут экстренное заседание

    Другие страны
    00:50

    В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли три человека

    Другие страны
    Лента новостей