Economist указал на слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии

Европейцы могут использовать несколько рычагов давления, чтобы дать отпор Соединенным Штатам в случае захвата Гренландии.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Economist.

ЕС, указывает издание, может ввести санкции и тарифы, аннулировать торговое соглашение августа 2025 года и ударить по техгигантам США.

Отмечается, что среди рычагов давления - военные базы в Европе. Так, без Рамштайна в Германии и других объектов "проецирование силы" в Африку и на Ближний Восток станет невозможным. В качестве примера The Economist приводит захват танкера Венесуэлы 7 января, который зависел от британских баз.

Еще одно слабое место Штатов - арктическая логистика. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, говорится в материале.

При этом более агрессивный экономический подход ЕС должен реализоваться одновременно с экстренным ростом расходов на оборону, отмечает издание и подчеркивает, что новая торговая война окажет "огромное давление на бюджеты".

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%.

"Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Позднее лидеры ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, высказались о недопустимости новых тарифов.