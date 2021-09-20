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Джонсон считает реалистичным отказ развивающихся стран от угля в энергетике

Джонсон считает реалистичным отказ развивающихся стран от угля в энергетике Развивающиеся страны имеют возможность отказаться от использования угля и других видов ископаемого топлива в своей энергетике ради сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли
Другие страны
20 сентября 2021 г. 22:27
Джонсон считает реалистичным отказ развивающихся стран от угля в энергетике
Борис Джонсон

Развивающиеся страны имеют возможность отказаться от использования угля и других видов ископаемого топлива в своей энергетике ради сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещавший, что международное сообщество окажет им финансовую поддержку в достижении этой цели.

"Это возможно. Переход от угля к другим видам топлива достижим. В Великобритании еще в 2012 году мы получали до 40% энергии за счет угля, а теперь этот показатель сократился до 1%. Во времена моего детства он составлял 70%. Частично это объясняется переходом на газ, но во многом это заслуга чистой зеленой энергетики из возобновляемых источников, доля которой растет немыслимыми ранее темпами", - сказал премьер.

Он признал, что многие развивающиеся государства "чувствуют несправедливость" призывов развитых стран, которые добились экономического процветания, активно используя углеводороды в своей энергетике.

"Я понимаю эти чувства. Но именно поэтому нам так нужно собрать средства, чтобы достичь необходимого этим странам прогресса. Именно развивающийся мир сейчас ощущает на себе и прямые последствия катастрофического изменения климата - ураганы, пожары и наводнения, и долгосрочные экономические последствия. Слишком много экономически развитых держав, представители некоторых из которых находятся здесь сегодня, делают совершенно недостаточно. Подчеркну вновь: чтобы добиться успеха, нам нужно, чтобы развитые страны нашли возможность выделить необходимые 100 млрд долларов США", - отметил Джонсон, подчеркнув, что США должны сыграть в этом ведущую роль.

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