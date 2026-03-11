Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 09:38
    Соединенные Штаты ежедневно тратят $900 млн на проведение военной операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун.

    "Это значительная цифра, но я считаю, что у нас хорошие позиции. Мы добиваемся наших целей", - сказал Тун.

    "Это важная миссия, которую необходимо выполнить, и я надеюсь, что она будет завершена в ближайшее время", - добавил сенатор.

    Con Tun: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyata gündəlik 900 milyon dollar xərcləyir
    John Thune: US spending $900M per day on military operation against Iran
