Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 09:38
Соединенные Штаты ежедневно тратят $900 млн на проведение военной операции против Ирана.
Как передает Report, об этом заявил журналистам лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун.
"Это значительная цифра, но я считаю, что у нас хорошие позиции. Мы добиваемся наших целей", - сказал Тун.
"Это важная миссия, которую необходимо выполнить, и я надеюсь, что она будет завершена в ближайшее время", - добавил сенатор.
