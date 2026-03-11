Con Tun: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyata gündəlik 900 milyon dollar xərcləyir
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 09:57
Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi əməliyyatın aparılmasına gündəlik 900 milyon dollar xərcləyir.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Senatında respublikaçı əksəriyyətin lideri Con Tun jurnalistlərə açıqlayıb.
"Bu, əhəmiyyətli rəqəmdir, lakin hesab edirəm ki, yaxşı mövqelərdəyik. Biz məqsədlərimizə nail oluruq", - deyə Tun bildirib.
"Bu, yerinə yetirilməli olan mühüm missiyadadır və ümid edirəm ki, yaxın zamanda başa çatdırılacaq", - deyə senator əlavə edib.
Son xəbərlər
10:20
Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"Energetika
10:20
Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıbDigər ölkələr
10:19
Foto
"AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilibSənaye
10:14
Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulubDigər ölkələr
10:13
Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edibRegion
10:12
İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilibDaxili siyasət
10:12
"Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olubFutbol
10:09
Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçiribXarici siyasət
10:04