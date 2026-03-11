İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 11 mart, 2026
    • 09:57
    Con Tun: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyata gündəlik 900 milyon dollar xərcləyir

    Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi əməliyyatın aparılmasına gündəlik 900 milyon dollar xərcləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Senatında respublikaçı əksəriyyətin lideri Con Tun jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Bu, əhəmiyyətli rəqəmdir, lakin hesab edirəm ki, yaxşı mövqelərdəyik. Biz məqsədlərimizə nail oluruq", - deyə Tun bildirib.

    "Bu, yerinə yetirilməli olan mühüm missiyadadır və ümid edirəm ki, yaxın zamanda başa çatdırılacaq", - deyə senator əlavə edib.

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана
    John Thune: US spending $900M per day on military operation against Iran

