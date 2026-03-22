Джеффрис: США нуждаются в смене власти
Другие страны
- 22 марта, 2026
- 20:18
Лидер Демократической партии в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Соединенным Штатам необходима смена власти.
Как сообщает Report, об этом Джеффрис написал в своей социальной сети X, критикуя войну США против Ирана.
"Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали на Ближнем Востоке безрассудную войну. Цены на бензин растут, миллиарды долларов уходят впустую, а наша страна становится все более опасной. Америке нужна смена режима", - отметил Джеффрис.
