Джеффрис: США нуждаются в смене власти

Лидер Демократической партии в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Соединенным Штатам необходима смена власти.

Как сообщает Report, об этом Джеффрис написал в своей социальной сети X, критикуя войну США против Ирана.

"Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали на Ближнем Востоке безрассудную войну. Цены на бензин растут, миллиарды долларов уходят впустую, а наша страна становится все более опасной. Америке нужна смена режима", - отметил Джеффрис.