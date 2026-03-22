    Nümayəndələr Palatasının Demokrat lideri: ABŞ-də hakimiyyətin dəyişməsinə ehtiyac var

    • 22 mart, 2026
    • 20:03
    Nümayəndələr Palatasının Demokrat lideri: ABŞ-də hakimiyyətin dəyişməsinə ehtiyac var

    ABŞ-də hakimiyyətin dəyişməsinə ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nümayəndələr Palatasının Demokratlar Partiyasının lideri Hakim Ceffris ABŞ-ın İrana qarşı müharibəsini tənqid edərək bildirib.

    "Donald Tramp və Respublikaçı ekstremistlər Yaxın Şərqdə ehtiyatsız müharibəyə başlayıblar. Benzin qiymətləri artır, milyardlarla dollar israf olunur və ölkəmiz getdikcə daha təhlükəli hala gəlir. Amerikada hakimiyyətin dəyişikliyinə ehtiyacımız var", - Ceffris "X" sosial media hesabında yazıb.

    Nümayəndələr Palatası Demokratlar Partiyası
    Джеффрис: США нуждаются в смене власти
    Jeffries: US needs change in leadership

